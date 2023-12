Salta la tregua a Gaza. Israele: «Colpa di Hamas»

la tregua che reggeva da 5 giorni a Gaza al momento è stata revocata. Israele infatti ha risposto con alcune operazioni di terra al lancio diu due missili da parte di Hamas dalla Striscia verso Tel Aviv. Inoltre va aggiunto l'attentato rivendicato proprio da hamas compiuto ieri a Gerusalemme e che è costato la vita a 4 persone. fatti che per il governo vanno contro l'impegno al cessate il fuoco sottoscritto tra le parti.

In queste ore comunque Qatar e Stati Uniti stanno parlando con le due parti in guerra per cercare un nuovo stop ai combattimenti