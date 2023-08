Caro-voli, Ryanair: «Decreto illegale che blocca gli investimenti»

Il decreto rilasciato dal governo italiano sul price cap avrà la conseguenza non intenzionale di allontanare gli investimenti Ryanair dalla Sardegna nell’estate e nell’inverno 2024. Non si è fatta attendere la risposta della compagnia aerea irlandese con sede a Dublino. Infatti, dopo aver dichiarato che «il decreto sui voli è ridicolo e illegale», l’Amministratore delegato di Ryanair, Eddie Wilson, torna alla riscossa e dichiara in una nota: «Se questo nuovo decreto non verrà ritirato, Ryanair sarà purtroppo costretta a ridurre la capacità dalla Sardegna e dalla Sicilia, il che significherà meno passeggeri a tariffe più elevate».

Wilson aggiunge: «Ryanair vuole continuare a investire in regioni come la Sardegna con collegamenti diretti e diversificati verso destinazioni italiane e internazionali e ha consegnato al ministro Urso una proposta per consegnare altri 2 milioni di passeggeri per la Sardegna, e attendiamo la sua risposta positiva», spiega l’Ad Ryanair, che conclude: «Se il ministro Urso vuole sostenere questa fantastica iniziativa sarda, dovrebbe rispondere positivamente alla proposta di Ryanair che ha l’obiettivo di portare altri 2 milioni di passeggeri in Sardegna».