Richiesta d'asilo in Europa: aumento del 28%. Oltre un milione nel solo 2023

Le domande di asilo nei paesi dell'Unione europea e in Norvegia e Svizzera nei primi sei mesi del 2023 hanno fatto registrare un aumento del 28% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E' quanto contenuto in un annuncio dell'Agenzia Ue per l'asilo (Euaa), secondo cui sulla base delle tendenze attuali le domande potrebbero superare il milione entro la fine dell'anno. Siriani, afghani, venezuelani, turchi e colombiani i principali richiedenti (il 44%). La Germania il paese che ha ricevuto il maggior numero di domande: il 30% del totale, quasi il doppio di Spagna (17%) e Francia (16%).