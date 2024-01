Raid in Libano: ucciso Arouri, numero 2 di Hamas

In un raid che si è verificato nella giornata del 2 gennaio 2024 a Beirut Sud è rimasto ucciso Saleh Arouri, numero 2 di Hamas e cofondatore del suo braccio armato. La televisione di Hamas ha confermato l'"assassinio" da parte di Israele definendo l'atto un "vile attacco sionista". Secondo il premier del Libano, si tratta di “un altro crimine israeliano”. Israele non conferma, ma il consigliere di Netanyahu dice: “chiunque sia stato, ha fatto un raid chirurgico” per colpire Hamas e non per trascinare in guerra il Libano.

Immediata la reazione politica di Hamas: un alto funzionario ha affermato che la morte di Arouri "non metterà in ginocchio la "resistenza". "I codardi omicidi compiuti dall'occupante sionista contro i leader e i simboli del nostro popolo palestinese dentro e fuori la Palestina non riusciranno a spezzare la volontà e la resilienza del nostro popolo, né a ostacolare la continuazione della sua coraggiosa resistenza", ha affermato Ezzat al-Rishq, membro dell'ufficio politico di Hamas.

Nel raid di Israele nell'ufficio di Hamas alla periferia di Beirut sarebbe stato ucciso anche Kalil Al Hayya, un alto funzionario e membro del politburo di Hamas. Lo riportano i media libanesi.