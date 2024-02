Doping, Pogba squalificato per 4 anni

Il centrocampista francese della Juventus, Paul Pogba, è stato squalificato per 4 anni per doping. La sentenza recepisce interamente la richiesta della Procura antidoping che aveva puntato sul massimo della pena. Pogba era stato trovato positivo dopo un test realizzato in occasione della sfida tra Udinese e Juventus lo scorso 20 agosto 2023.

Il francese era risultato positivo al testosterone con conferma delle controanalisi. Era stato immediatamente sospeso dall'attività e non aveva trovato un accordo con la Procura antidoping per una sanzione inferiore. La sua carriera, arrivato a 31 anni di età, sembra ora fortemente a rischio.