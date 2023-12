La Procura nazionale antidoping ha chiesto quattro anni di squalifica per il centrocampista francese della Juventus Paul Pogba. Non si è concluso l'iter per il patteggiamento dopo l'apertura dell'inchiesta su Pogba, risultato positivo al testosterone sintetico nel controllo effettuato dal laboratorio antidoping di Roma dopo Udinese-Juventus, giocata lo scorso 20 agosto.