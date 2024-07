"Tenderemo la mano dell'amicizia a tutti. Ci sarà bisogno dell'aiuto di tutti per il progresso dell'Iran," ha dichiarato Massoud Pezeshkian alla tv di Stato dopo la sua vittoria sul conservatore Said Jalili. Pezeshkian, ex ministro della Sanità, ha vinto le 14me elezioni presidenziali, diventando il nono leader della Repubblica islamica.