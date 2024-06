Operazione della Guardia di Finanza di Milano: oscurate piattaforme online che trasmettevano Euro 2024

Oltre 1,3 milioni di utenti non potranno più guardare gli europei di calcio illegalmente su piattaforme online non autorizzate. E' il risultato di una vasta operazione della Guardia di Finanza di Milano che ha oscurata la trasmissione del segnale proveniente da network che distribuivano illegalmente i maggiori palinsesti protetti da diritto d'autore. L'operazione si inserisce in un'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco che ha portato a 14 perquisizioni nei confronti di 13 persone indagate. Per l'accusa avrebbero gestito i network decriptando e redistribuendo illegalmente i contenuti dei più importanti player tv mondiali tramite piattaforme Iptv (Internet protocol television) non autorizzate.



