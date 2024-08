Omicidio Sharon Verzeni, secondo giorno di ricerche nei campi dietro alla villetta

Sono ripartite oggi le ricerche disposte dalla procura di Bergamo sul luogo dell’omicidio di Sharon Verzeni e nelle vie circostanti. L’attività dei volontari del Mu.Re., il museo recuperanti 1915-1918 Alto Garda Bresciano - l'ente impegnato nella ricerca dell'arma del delitto e altri indizi dell'omicidio con i propri metal detector - è ripresa dai campi dietro la villetta, in cui la vittima da tre anni abitava con il compagno Sergio Ruocco. Un appartamento posto sotto sequestro subito dopo l’omicidio, in cui l’uomo è potuto rientrare solo per attività di indagine di pochi minuti, accompagnato dai carabinieri.

Le ricerche dei volontari, accompagnati dai carabinieri, sono iniziate ieri e proseguiranno per tutta la giornata di oggi.