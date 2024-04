Nordio: due italiani su 3 non si fidano dei magistrati

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è tornato a parlare a proposito delle proteste per la proposta di introdurre test psico attitudinali per i magistrati con anche riconoscimento della responsabilità civile in caso di errori. Lo ha fatto nel corso di un'intervista al quotidiano Il Messaggero: "Più di due terzi degli interpellati sono sulla nostra linea. Questa percentuale coincide con quella risultante da altri sondaggi: che la magistratura non gode più della fiducia della maggioranza dei cittadini. Quando ho iniziato a indossare la toga, l'80% era con noi. E' assai grave che i magistrati protestino. Faccio due esempi. Primo: il pm è capo della polizia giudiziaria, per la quale il test è obbligatorio; secondo: i magistrati hanno il porto d'armi di diritto, mentre il cittadino comune, per ottenerlo, deve sottoporsi a esami rigorosi. Speriamo che i magistrati leggano bene il decreto. Se poi, come minaccia l'Anm, rispondessero con uno sciopero, gli italiani non li capirebbero. Sarebbe vista come l'ennesima reazione di una casta corporativa".