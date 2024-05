Morte Raisi. Xi: «Una grande perdita per l'Iran»

Non sono mancate le reazioni alla morte del Presidente dell'Iran, Ebrahim Raisi, soprattutto dalle nazioni da sempre vicine all'Iran. A cominciare non a caso da Russia e Cina. Pechino ha riportato le parole del Presidente Xi Jinping: « La morte di Raisi è una grande perdita per l'Iran. Analogo il commento arrivato da Pechino, attraverso le parole del Ministro degli esteri, Lavrov: «Ebrahim Raisi e il suo ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian erano "veri amici" della Russia ed hanno avuto un ruolo importante nel rafforzamento della cooperazione russo iraniana e la partnership di fiducia».