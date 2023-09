Richieste asilo nell'Unione europea, boom a giugno: +25%

Le richieste d'asilo presentate nei paesi dell'Unione europea nel mese di giugno 2023 sono state 83.385 con un aumento netto del 25% rispetto allo stesso periodo del 2022. A ufficializzare il dato è stato Eurostat. Così come nelle precedenti rilevazioni, i primi quattro Paesi per domande ricevute sono stati Germania (23.190), Spagna (16.075), Francia (12.475) e Italia (10.730), pari al 75% dei richiedenti asilo in tutta l'Ue.