Meloni: «Per fermare i migranti serve missione Ue, anche navale»

Giorgia Meloni con un video diffuso da Palazzo chigi è tornata sul tema dei migranti. «La pressione sull'Italia è diventata insostenibile.... Serve una missione Ue per fermare i migranti, anche navale... Bisogna poi "verificare in Africa chi ha diritto o meno all'asilo, accogliere in Ue solo chi ne ha effettivamente diritto secondo le convenzioni internazionali e parallelamente lavorando con investimenti seri allo sviluppo. Mi rivolgo a chi vuole entrare in Italia illegalmente. Sarete trattenuti e rimpatriati».

Parole nette da cui emerge la possibilità di un blocco a barche e barchini che quotidianamente approdano sulle coste italiane.

«Lunedì in programma un consiglio dei ministri per un decreto straordinario dedicato al problema della migrazione» ha annunciato Meloni