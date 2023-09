Mattarella: «Servono soluzioni coraggiose sui migranti. Nessuno può farcela da solo»

«La dimensione e caratteristica globale del fenomeno dei migranti ha molte cause che sono anche ambientali e di violenze. Di fronte a questo occorre studiare e definire soluzioni nuove e coraggiose e non superficiali e approssimative. Soluzioni europee da studiare approfonditamente e con serietà da parte dei governi. I 10 punti di von der Leyen sono interessanti. Il problema esiste e non si rimuove ignorandolo lasciando spazio ai crudeli trafficanti». Lo ha affermato il presidente Sergio Mattarella a Siracusa, in una dichiarazione alla stampa al termine dell'incontro con il presidente tedesco Steinmeier.

«Il nostro compito è quello di essere riferimento della comunità nazionale e formulare suggerimenti - ha sottolineato il capo dello Stato -. Io credo che occorra di fronte ad un fenomeno così pensare in maniera adeguata: le regole di Dublino sono preistoria, era un altro mondo, non c'era una migrazione di massa, è come fare un salto in un'altra era storica. Sono una cosa fuori dalla realtà. Occorre invece uno sforzo insieme, prima che sia impossibile governarlo»