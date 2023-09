Manovra di Bilancio: ipotesi pensione agevolata per le donne

Nel contesto delle possibili modifiche al sistema previdenziale con la legge di Bilancio, emerge l'ipotesi di un'Ape sociale agevolata dedicata alle donne, che consentirebbe di ricevere l'indennità di accompagnamento verso la pensione a partire dai 61/62 anni anziché dai 63 attualmente previsti.

Secondo le informazioni disponibili, si sta considerando l'aggiunta di un ulteriore vantaggio nella contribuzione per poter accedere a questa misura, specialmente a favore delle donne che si trovano in situazioni di disagio, come ad esempio licenziate, con un grado di invalidità pari o superiore al 74%, o che svolgono compiti di assistenza o lavori particolarmente gravosi.

Tale agevolazione si sommerebbe allo sconto già in vigore di un anno per ogni figlio, con la possibilità di estenderlo fino a un massimo di due anni.