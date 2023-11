Maltempo inToscana e Veneto: la situazione è grave. Danni e vittime

Il maltempo sta flagellando l'Italia. Colpite soprattutto Toscana e Veneto.

Nella regione del centro Italia è esondato il fiume Bisenzio. Allagate diverse città: Pisa, Pontedera sono in gran parte sommerse dell'acqua. L'ondata di piena è prevista anche per l'Arno a Firenze nella notte. A Prato un anziano è deceduto e l'ospedale sta per essere evacuato. Il Governatore della Regione, Giani, ha dichiarato lo stato di Emergenza invitando i cittadini a recarsi nei piani alti delle case.

Anche il Veneto è ancora alle prese con una nuova ondata di maltempo. Il presidente della Regione, Luca Zaia, ha innalzato il livello di allerta e sta invitando il pubblico a prestare la massima attenzione. L'obiettivo è essere pronti per il peggioramento previsto nelle ore serali e notturne, con precipitazioni intense attese. Si prevedono ulteriori misure di sicurezza in caso di maltempo particolarmente violento. Si consiglia di seguire attentamente le informazioni e di evitare di avvicinarsi a corsi d'acqua pericolosi. A Jesolo, il vento forte ha causato danni alle dune e ai chioschi sul litorale, con il mare che ha raggiunto la strada. Sono emerse problematiche anche a Pineta, con l'acqua che ha raggiunto gli accessi alla spiaggia e danni alla passeggiata lungomare. La situazione preoccupa in tutto il litorale, sia nella parte centrale che in quella ad ovest, compreso Cavallino Treporti. A Caorle, sono stati posizionati sacchi lungo gli argini del porto per prevenire allagamenti. Anche qui il mare agitato ha causato danni. La zona dell'Alto Veneto è particolarmente esposta, essendo attraversata da importanti corsi d'acqua che vanno dall'Adige al Piave. Questo la rende più vulnerabile rispetto ad altre zone. Le piogge recenti stanno aggravando la situazione, con il terreno già saturo che aumenta il rischio di frane, specialmente nelle aree argillose come in Alpago. Le coste sono colpite dallo scirocco e in montagna si prevedono forti piogge. La Protezione Civile di Marghera mette in guardia sulla possibile accumulazione di precipitazioni e il conseguente rischio di frane, smottamenti ed esondazioni, a causa delle piogge cadute nei giorni precedenti. Nella provincia di Vicenza, alcune scuole rimarranno chiuse. Sarebbero due i dispersi a causa del maltempo; ferito un agente fuori servizio caduto in un torrente.