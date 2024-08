Madonna a Pompei. Smentito il party con 500 invitati

Nessuna celebrazione con centinaia di ospiti per il compleanno di Madonna si terrà negli scavi di Pompei. A chiarirlo è il Parco Archeologico stesso, con una breve nota ufficiale.

"In riferimento alle recenti notizie diffuse dalla stampa riguardo un 'mega-party' di una celebrità internazionale con 500 invitati presso gli scavi di Pompei, così come riguardo un presunto canone di 30mila euro per l'uso del Teatro Grande, il Parco Archeologico precisa che tali informazioni sono completamente infondate", si legge nel comunicato.