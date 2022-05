Ore 7.50 - L'analisi dell'intelligence britannica

Secondo Londra l'invasione dell'Ucraina (tentata) ha avuto un bilancio di perdite umane molto superiore al previsto e che in tre mesi ha superato quelli di 9 anni di guerra in Afghanistan. Alla base di questo fallimento errori tattici e strategici, troppi cambi di guida militare, equipaggiamento non al livello previsto.