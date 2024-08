La madre di Saman estradata in Italia, giunta a Fiumicino

Nazia Shaheen, madre di Saman Abbas, è stata estradata in Italia dal Pakistan e ha raggiunto l'aeroporto di Fiumicino intorno alle 14:40 con un volo proveniente da Istanbul. La donna, condannata all'ergastolo a dicembre dalla Corte di Assise di Reggio Emilia per l'omicidio della figlia, era latitante dal 1° maggio 2021. Dopo lo sbarco, Nazia Shaheen è stata presa in consegna dagli agenti della Polaria di Fiumicino per le formalità di rito, e successivamente affidata alla Polizia penitenziaria per essere trasferita al carcere romano di Rebibbia, in attesa del trasferimento definitivo in un istituto penitenziario emiliano.