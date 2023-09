Kim Jong-un arrivato in Russia per l'incontro con Putin

Il leader della Corea del Nord Kim Jong-un è arrivato in Russia dove sono previsti incontro con Vladimir Putin per parlare della fornitura di munizioni a Mosca, affamata di armi per continuare il conflitto in Ucraina. Kim Jong-un ha viaggiato sul suo treno blindatissimo e con percorso segreto. L'arrivo in Russia è stato confermato dall'agenzia di Mosca Interfax.