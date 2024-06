Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha sciolto il Consiglio di Guerra in seguito all'estromissione del governo di Benny Gantz. La mossa segue le dimissioni di Itmar Ben Gvir, ex ministro della Sicurezza nazionale, che in precedenza era stato al centro del comando nella guerra contro Hamas e Hezbollah in Libano. Il gabinetto era stato istituito l'11 ottobre 2023.