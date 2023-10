Iran: «Attaccheremo la città di Haifa»

L'Iran torna a minacciare Israele e questa volta lo fa con toni davvero perentori. «Attaccheremo la città di Haifa» ha dichiarato uno dei più alti generali dell'esercito di Teheran. Non solo. Gli Ayatollah hanno sconsigliato Tel Aviv dal dare il via all'operazione di terra a Gaza e nella Striscia: «Se i maligni sionisti prenderanno la stupida iniziativa di entrare nei territori palestinesi affronteranno un fallimento disonorevole e riceveranno una spiacevole risposta dal fronte della Resistenza». Lo ha affermato il comandante delle Guardie della Rivoluzione iraniana Hossein Salami aggiungendo che «il fronte della Resistenza ha raggiunto la maturità ed è in grado di fare piani ed agire in ogni punto della regione», come riporta la tv di Stato. «Il regime sionista è la setta politica degli Usa e della Gran Bretagna, è stato formato da questi Paesi, e per questo motivo, a causa della sua falsità, il regime non vincerà mai la battaglia contro i palestinesi», ha detto Salami aggiungendo che «il regime sionista, che uccide i bambini, e i suoi sostenitori sono in questo momento 'attaccati alla respirazione artificiale' a causa delle loro sconfitte»