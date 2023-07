Threads, la rivale di Twitter è arrivata (non in Italia)

Nelle ultime ore non si parla d'altro che di "Instagram Threads", l'app alternativa a Twitter che Meta (il colosso proprietario di Instagram e Facebook) ha lanciato oggi negli Stati Uniti e nel Regno Unito. «Facciamolo. Benvenuto in Threads», ha scritto l'amministratore delegato di Meta e fondatore di Facebook Mark Zuckerberg nel suo primo post sulla neonata piattaforma. Threads ha registrato cinque milioni di abbonati nelle prime quattro ore dopo il lancio. A divulgare i dati è stato lo stesso Zuckerberg. E dopo tre ore ha aggiornato le cifre: «Dieci milioni di persone si sono registrate in sette ore», ha scritto il patron di Meta.

Secondo quanto già anticipato in rete, la piattaforma è progettata per importare da Instagram un'ampia gamma tra informazioni finanziarie, cronologie di navigazione, posizione, acquisti, contatti, cronologia delle ricerche e informazioni sensibili. A quanto pare, però, la società di Zuckerberg nell'attuale presente non ha la possibilità di rendere disponibile l'applicazione in Irlanda o nei paesi dell'Unione Europea, come già affermato qualche tempo fa da un portavoce della Commissione irlandese per la protezione dei dati (DPC), che non sembra essere convinta dalle modalità con cui Threads gestirà i dati degli utenti. Ma questo non significa che gli utenti europei non avranno la possibilità di testare l'alternativa di Meta a Twitter nel prossimo futuro.