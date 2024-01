L'inflazione in Italia rallenta nel 2023: +5,7% secondo le stime Istat

Secondo le stime preliminari elaborate dall'Istat, nel 2023 in media i prezzi al consumo hanno registrato una crescita del 5,7%, in netto rallentamento rispetto all'8,1% del 2022. L'inflazione risulta ancora in calo nel mese di dicembre, scendendo al +0,6% annuo rispetto al +0,7% di novembre. Nello specifico, secondo i dati provvisori, nel mese di dicembre 2023 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,2% su base mensile e dello 0,6% su base annua. Questo andamento "risente principalmente del venir meno delle tensioni sui prezzi dei beni energetici", spiega l'Istat.



In controtendenza, invece, il dato europeo. Secondo la stima flash di Eurostat, il mese scorso l'indice che misura l'andamento dei prezzi al consumo si è attestato al 2,9% rispetto al 2,4 di novembre. A incidere sull'andamento dell'inflazione soprattutto una riduzione dei prezzi dell'energia meno marcata.