Incendio all'aeroporto di Catania: 8 persone indagate

Svolta nell'inchiesta sull'incendio all'aeroporto di Catania che nella notte tra il 16 e il 17 luglio scorso causò danni e la chiusura dello scalo per diversi giorni, con ripercussioni e disagi su tutta la Sicilia. Otto persone sono state iscritte sul registro degli indagati dalla Procura di Catania per l'ipotesi di reato di incendio colposo. Tra loro ci sono anche dirigenti della Sac, società che gestisce lo scalo, e titolari di sub concessioni dei locali abiti ad attività commerciali. L'iscrizione nel registro degli indagati è stato un atto dovuto per eseguire, ieri, come incidente probatorio, l'analisi di materiali della Sac e dei subconcessionari da parte dei consulenti tecnici nominati dalla Procura e dai periti e dai legali degli indagati.