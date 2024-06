Ilaria Salis torna in Italia dopo 16 mesi di detenzione in Ungheria

Ilaria Salis, l’antagonista italiana eletta con Avs al Parlamento Europeo, è finalmente tornata in Italia dopo essere stata detenuta per oltre 16 mesi a Budapest con l’accusa di aver aggredito militanti di estrema destra. Accompagnata dal padre, che è partito ieri per l’Ungheria e ha subito ripreso il viaggio con lei, Ilaria Salis dovrebbe arrivare nel pomeriggio a Monza, dove risiedono i suoi genitori.

Il giudice Jozsef Sos ha ieri concesso immediatamente l’immunità a Ilaria Salis e ha sospeso il processo a suo carico, rimuovendo il braccialetto elettronico che portava dal 23 maggio, quando era stata trasferita ai domiciliari.