Il Cremlino: "La conferenza sull'Ucraina ha avuto un'efficacia prossima allo zero"

"L'efficacia della Conferenza sull'Ucraina svoltasi in Svizzera è 'prossima allo zero'" ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, che ha definito "un'altra escalation della tensione" le dichiarazioni del segretario generale della Nato Stoltenberg che, in una intervista al Telegraph, aveva detto che l'Alleanza sta discutendo sull'esigenza di mettere in stand-by le testate nucleari. Il Cremlino ha confermato inoltre che il presidente russo Putin sarà domani e mercoledì in visita in Corea del Nord e poi andrà anche in Vietnam