Grecia: disastro a Patrasso dopo il crollo di un ponte. Un morto e due dispersi

Nell'ovest della Grecia, vicino alla città di Patrasso, si è verificato oggi il crollo di un ponte in costruzione. Secondo i media greci, una persona è stata purtroppo trovata senza vita, mentre altre due risultano ancora disperse e cinque sono rimaste ferite.

La televisione greca Ert ha riportato che il crollo ha coinvolto una sezione del ponte situato nella zona di Haradros, all'ingresso della tangenziale di Patrasso. Questa struttura è parte di due ponti gemelli, ciascuno con una lunghezza di 167 e 169 metri rispettivamente per ogni ramo di traffico. Da quanto emerso, i ponti avevano presentato problemi di adeguatezza strutturale, e pertanto, da due anni, erano in corso lavori di restauro, con un costo complessivo superiore a 6 milioni e mezzo di euro.

La tragedia è avvenuta durante la demolizione controllata di una sezione della struttura di ingresso alla tangenziale di Patrasso, che era stata programmata per oggi. Al momento dell'incidente, si trovavano sotto il ponte cinque o sei persone, presunte rom, che erano lì per raccogliere metalli. Le operazioni di soccorso, che comprendono l'utilizzo di un drone, sono in corso per cercare di rintracciare le persone disperse tra le macerie.

Il presidente dell'Organizzazione per la pianificazione e la protezione antisismica, Efthymios Lekkas, ha fornito informazioni riguardo all'accaduto, sottolineando che l'incidente si è verificato nel corso della demolizione controllata della struttura.

Le autorità e i soccorritori sono al lavoro per comprendere la causa esatta dell'evento e per prestare assistenza alle vittime e alle loro famiglie. Al momento, l'attenzione è rivolta verso la gestione della situazione e l'analisi delle circostanze che hanno portato al tragico crollo.