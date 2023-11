Giornata delle vittime della strada. In Italia oltre 3000 morti

Nel corso del 2022, in Italia si sono registrati 3.159 decessi e 223.475 feriti, secondo i dati forniti dall'Istat.

L'informazione è stata diffusa dalla coalizione #Città30Subito! in vista della Giornata Mondiale delle vittime della strada, che si terrà domenica 19 novembre. Tale coalizione è composta da Legambiente, Fiab-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, Asvis, Kyoto Club, Salvaiciclisti, Fondazione Michele Scarponi, Amodo e Clean Cities Campaign.

Il fattore determinante per l'esito letale rimane la velocità dei conducenti di mezzi motorizzati, responsabili del 94% delle collisioni. Le vittime sono aumentate in tutti i segmenti degli utenti della strada rispetto al 2021, tranne che per i ciclisti, il cui numero è diminuito del 7%. Per loro, la mortalità continua a diminuire, registrando una diminuzione del 33% negli ultimi dieci anni e del 50% negli ultimi venti, nonostante l'aumento significativo della mobilità ciclistica.