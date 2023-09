Germania e Francia, stop ad accoglienza migranti dall'Italia

Giro di vite di Parigi e Berlino nell'accoglienza dei migranti che sbarcano in Italia e transitano verso il resto dell'Europa. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Welt, i processi di selezione dei richiedenti asilo che arrivano in Germania dall'Italia nell'ambito del "meccanismo di solidarietà volontaria" sarebbero stati interrotti, come comunicato a Roma con una lettera ad agosto. Una circostanza non smentita dal governo di Berlino. Il ministero dell'Interno ha infatti confermato a Welt che, a causa della "forte pressione migratoria verso la Germania" e della "continua sospensione dei trasferimenti di Dublino", "l'Italia è stata informata" che i processi di selezione dei migranti per la redistribuzione sarebbero stati "rinviati fino a nuovo ordine".



Problemi anche con la Francia. Il ministro dell'Interno Gérarld Darmanin ha preannunciato l'intenzione di "blindare" il confine tra Mentone e Ventimiglia a causa di un aumento dei flussi migratori del cento per cento che si è registrato negli ultimi mesi.