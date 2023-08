Fisco, Ruffini (Ag. Entrate): «Via ai controlli incrociati sull'evasione»

Domenica alla Versiliana di Marina di Pietrasanta il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini in un intervista ha detto a proposito delle entrate del fisco: «Abbiamo spostato l'asticella in alto. Il nostro lavoro sarà valutato anche e soprattutto sull'incremento dei servizi telematici, sulla accelerazione dei rimborsi, sul contenzioso». All'obiettivo di recuperare 2,8 miliardi dall'evasione, spiega, si è arrivati «recuperando capacità operativa, grazie a un ambizioso piano di reclutamento di 11 mila funzionari».

«La riduzione del tax gap - dice ancora - è un obiettivo condizionato da tanti fattori, non solo fiscali. Per quanto riguarda gli obiettivi affidati dal Pnrr all'Agenzia abbiamo ancora entro fine 2024 l'invio di oltre 3 milioni di lettere di compliance, per un incasso di 2,77 miliardi. La buona notizia è che li raggiungeremo interamente già a ottobre, con più di un anno di anticipo, avendo già realizzato il 99% degli incassi».