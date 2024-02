Crosetto: “Stiamo valutando l’invio di aerei nel Mar Rosso”

La nuova missione europea Aspides prevede la presenza di almeno una nave italiana per 12 mesi, e si sta valutando l'invio di assetti aerei per sorveglianza e raccolta dati, ha dichiarato Crosetto. L'Italia, fin da subito, ha espresso la necessità di ripristinare la sicurezza in quest'area strategica, inviando la fregata multimissione Fasano, successivamente sostituita dalla nave Martinengo. In collaborazione con il Ministero degli Esteri, sono state promosse diverse iniziative internazionali, incluso il supporto alla missione Ue Aspides, con il possibile quartier generale a Larissa, in Grecia.