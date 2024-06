Consiglio Europeo; Meloni si astiene sul voto a Von der Leyen e vota contro Kallas e Costa

Giorgia Meloni si è astenuta sul voto a favore di Ursula Von der Leyen ed invece ha votato contro all'accoppiata Costa-Kallas come presidente del Consiglio Europeo ed Alto Rappresentante per la politica estera. È quanto emerge secondo voci non confermate in arrivo da Bruxelles; voci che confermano la linea dura della premier preannunciata ieri in Parlamento