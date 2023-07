Autostrada dei Laghi bloccata per incidente: camion sfonda una barriera e investe un'auto

Poco dopo le 9 di lunedì 17 luglio un incidente sulla A8 Varese-Milano ha mandato in tilt il traffico causando chilometri di coda. Lo schianto è avvenuto all’altezza di Lainate in direzione di Milano. I feriti sono 3: il più grave è il conducente di un veicolo che secondo una prima ricostruzione è stato travolto dal tir ed è finito all’ospedale in codice rosso, mentre in giallo sono state ricoverate le altre due persone. Sul posto sono in corso le operazioni di soccorso con un elicottero sanitario, tre ambulanze e automedica. Presenti anche i Vigili del Fuoco. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare. La polstrada Autolaghi sta indagando con l'aiuto di testimonianze e video di sorveglianza.

Il tratto di autostrada tra Lainate e il bivio con l'A9 in direzione dell'allacciamento con l'A4 è stato temporaneamente chiuso. I feriti sono stati trasportati all'ospedale Sant'Anna di Como, all'ospedale di Legnano e al Niguarda.