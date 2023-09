Biden attacca Trump: "PuÃ² inchinarsi a Putin, io mai con i dittatori"

Joe Biden all'attacco di Trump. Intervenendo nel corso di un evento di raccolta fondi a New York, il presidente degli Stati Uniti ha detto che non sarà mai dalla parte di "dittatori come Putin. Forse Trump e i sui amici Maga possono inchinarsi a Putin, io non lo farò". E sulle prossime elezioni presidenziali: "Corro perché in gioco c'è la democrazia. La democrazia nel 2024 è di nuovo al voto e non c'è dubbio che Donald Trump e i repubblicani Maga sono determinati a distruggere la democrazia americana".