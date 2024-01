Befana ancora boom per il turismo: oltre 6 milioni di italiani in viaggio

Saranno 6 milioni e 837mila gli italiani in viaggio nel ponte della Befana 2024 con un giro d'affari di 1 miliardo e 345 milioni di euro. A prevederlo i calcoli di Federalberghi che ha stimato l'impatto dell'ultimo week end delle vacanze di Natale e Capodanno che hanno fatto registrare numeri da record in Italia. Anche in questa circostanza solo una minima parte opterà per un viaggio all'estero (il 2.9%) mentre il 97.1% resterà in Italia e in generale non si allontanerà molto da casa, privilegiando la regione della propria residenza (64.7%) o una regione vicina (21.2%).