Bagnaia, caduta choc a Barcellona: investito da Binder, nessuna frattura

Attimi di terrore al via del Gp di Catalogna di MotoGp. Prima una carambola a centro gruppo innescata da una manovra errata di Enea Bastianini, portato in ospedale con una frattura del malleolo tibiale sinistro e del metacarpo, poi dopo poche centinaia di metri la caduta di Pecco Bagnaia che era scattato davanti a tutti. Il campione del Mondo della Ducati è stato disarcionato dalla sua moto e poi colpito alla gamba sinistra dalla KTM di Binder che lo seguiva a corta di distanza. La gara è stata immediatamente interrotta con bandiera rossa per consentire i soccorsi. Bagnaia è stato trasportato prima al centro medico del circuito e poi in ospedale a Barcellona.

"In una prima radiografia abbiamo visto una lesione a tibia e femore che, però, non è molto compatibile: potrebbe essere una vecchia frattura, dobbiamo vedere se c'è un'altra lesione. A livello cranico e toracico va tutto bene e il pilota è cosciente. Le ulteriori analisi ci diranno se a livello di tibia e femore ci sono delle lesioni. Io penso che avrà fortuna; non abbiamo riscontrato inizialmente ematomi. Bastianini? Ha la frattura del malleolo tibiale sinistro e del metacarpo: forse servirà un operazione chirurgica" ha dichiarato il dottor Angel Charte, responsabile della Clinica Mobile della Moto Gp.

Gli esami hanno poi confermato le prime impressioni. Per Bagnaia nessuna frattura e la possibilità di imbarcarsi per l'Italia insieme al suo team per cercare di mettersi alle spalle la brutta esperienza del Montmelò: tra sette giorni a Misano si torna in pista.