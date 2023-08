Attentato a Tel Aviv. Morta un guardia

Sono stati registrati due nuovi episodi drammatici nel conflitto fra israeliani e palestinesi. A Tel Aviv, un militante della Jihad islamica ha commesso un attentato in una via pedonale affollata, ferendo gravemente una guardia municipale e causando la morte di un'altra guardia. Nel frattempo, in Cisgiordania, un ragazzo palestinese è stato ucciso dagli spari di israeliani durante un confronto fra coloni e abitanti palestinesi. La polizia israeliana ha arrestato due estremisti di destra ebrei, uno dei quali è sospettato di aver sparato al ragazzo. Un ministro palestinese ha chiesto che il partito 'Potere ebraico' sia incluso nelle liste internazionali dei gruppi terroristici. Hamas e la Jihad islamica hanno collegato i due eventi definendo l'uccisione del ragazzo un'operazione eroica.