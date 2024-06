Amministrative: affluenza in calo ai ballottaggi. Si vota fino alle 15

Alle 7 di questa mattina si sono riaperti i seggi in 105 comuni per il secondo turno delle elezioni amministrative. Le sfide principali si concentrano a Firenze, Bari e Perugia, con attenzione anche su Campobasso, Potenza, Lecce e Caltanissetta. In totale, 14 capoluoghi devono eleggere il nuovo sindaco. I seggi resteranno aperti fino alle 15, quando inizierà lo spoglio delle schede.

Nel primo giorno di voto, l'affluenza è calata nettamente, con una flessione di sette punti rispetto al primo turno. Questo dato contrasta con l'affluenza alle elezioni europee, che non ha raggiunto il 50%, segnando un record negativo.