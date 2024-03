Il Ministero dell'Interno ha deciso di implementare ulteriori misure di sicurezza su diversi luoghi sensibili, in risposta all'attentato avvenuto a Mosca, dove un gruppo armato ha attaccato una sala da concerti, sparando sugli spettatori. Sarà data particolare attenzione a luoghi di culto, come sinagoghe, ambasciate e nodi principali dei trasporti, come stazioni e aeroporti.