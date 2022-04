Russia: «Se vale la logica inglese, noi possiamo colpire i Paesi Nato»

Ore 15.50 - Si alzano i toni dello scontro

Il governo britannico considera legittimo l'uso da parte di Kiev di armi ricevute dall'Occidente, per "colpire in profondità le linee di rifornimento" di Mosca in territorio russo in modo da limitare perdite e distruzione. "Secondo questa logica, la Russia potrebbe ritenere altrettanto legittimo prendere di mira in profondità le linee di rifornimento" ucraino, fin dentro quei Paesi che trasferiscono armi all'Ucraina", che pure producono "morte e distruzione". È quanto afferma Maria Zacharova, portavoce del ministero degli Esteri russo.