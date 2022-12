La Liga è il campionato con più giocatori in semifinale

Ore 9,45 - Il torneo spagnolo in testa alla classifica grazie ai marocchini del Siviglia

La Liga spagnola è il campionato con il maggior numero di calciatori impegnati nelle semifinali del Mondiale: 22. Spiccano i marocchini del Siviglia. A quota 14 Ligue1 francese e Premier League inglese mentre a 13 c'è l'Italia con la Bundesliga tedesca. Più staccata la Croazia con 6 giocatori, non tutti concentrati nella nazionale che sfiderà l'Argentina per staccare il pass per la finale ripetendo l'impresa del 2018 in Russia.