Philip Morris lancia Zyn. Ecco di cosa si tratta

Da secoli l’uomo ha imparato a coltivare il tabacco, essiccarne le foglie, arrotolarle e fumarle. Per decenni si è pensato addirittura che le sigarette avessero proprietà benefiche per curare alcune patologie, tanto che nell’Ottocento i medici le prescrivevano come rimedio. Ad oggi la loro nocività è indiscussa; in tal senso Philip Morris è al lavoro da oltre dieci anni per ridurre i prodotti a combustione di tabacco. Ieri l’azienda ha annunciato il lancio in Italia di Zyn, sacchetti di nicotina senza tabacco che non rilasciano odore. Pasquale Frega, presidente di Philip Morris Italia, sottolinea come questo supporti l’obiettivo di un futuro senza fumo, “dove le sigarette saranno visibili solo nei musei”. L’idea si ispira a quanto già sperimentato in Svezia negli ultimi tre decenni, dove la popolazione ha sostituito le bionde con lo snus, un prodotto analogo a Zyn a base di nicotina per uso orale. Lo svedese Patrik Hildingsson, direttore della comunicazione per i prodotti orali di Philip Morris International, afferma: “La Svezia è in procinto di diventare il primo Paese dell’Unione classificato come "smoke free", ovvero con meno del 5 per cento di fumatori. Come si evince dai dati nazionali sulla salute pubblica, questo ha avuto un impatto sulle principali malattie legate al fumo, che in Svezia hanno registrato un calo del 50 per cento rispetto al resto dell’Ue”.