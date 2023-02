Showgirl, imprenditrice, modella, una delle donne del calcio mondiale. Wanda Nara ovunque vada non passa di certo inosservata. La ex signora Icardi, cinque figli, due matrimoni alle spalle - il primo con Maxi Lopez - ha stravolto il suo look. Da biondissima a castana. Un cambiamento che apre un nuovo capitolo nella vita della bella Wanda.

Voi come la preferite?