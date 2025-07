Quelle magnum da immersione: il vino “segreto” che riposa sul fondale della Laguna di Venezia

Cento bottiglie di Sansonina in Laguna sono state affinate in profondità nelle acque di Venezia. Un metodo che regala al vino note marine e freschezza inedita

Sono riemerse. Affinate per sedici mesi nelle acque della laguna veneziana, a sud, oltre la Giudecca, a una profondità di otto metri, ancorate con corda nautica in batterie da sei bottiglie. Le cento magnum, non una di più, non una di meno, di uno strepitoso Lugana Doc, annata 2021, hanno finalmente visto la luce.

«Con questo bianco abbiamo voluto esplorare nuove frontiere, unendo la nostra terra alla forza rigeneratrice del mare. È un progetto che celebra l’incontro tra radici e innovazione e che riflette la nostra filosofia: osare, spe-rimentare, ma sempre con rispetto per la natura e il ter-ritorio» racconta a Panorama Nadia Zenato, al timone della tenuta Sansonina, realtà vitivinicola che si affaccia sulla sponda meridionale del Lago di Garda.

Così, grazie a questa particolare tecnica di affinamento, meglio conosciuta come «under water aging», Sansonina in Laguna 2021, paglierino brillante con riflessi dorati, intreccia in perfetto equilibrio sentori di frutta matura ed erbe aromatiche con spiccate note marine e restituisce al palato un’incredibile freschezza che si ritrova anche nel finale molto lungo.

Detto ciò, è giusto ricordare l’obiettivo di Nadia Zenato quando a metà degli anni Novanta ha deciso, insieme con la madre Carla Prospero, di acquisire la cantina.

La produttrice desiderava dimostrare come una zona storicamente vocata alla produzione di eccellenti vini bianchi fosse capace di regalare anche rossi sorprendenti, in particolare un Merlot, tra i vini più strutturati e longevi al mondo.

È nato proprio da questa avvincente sfida il Sansonina Garda Doc, ottenuto dal recupero di un vecchio vigneto piantato a Merlot per l’appunto. Di colore rosso rubino intenso, ha un bouquet aromatico ampio e variegato in cui svettano la prugna, la ciliegia e il mirtillo, ma anche raffinate note di cacao, spezie dolci e una delicata sfumatura erbacea. Al palato è pieno e caldo.

Di grande corpo ed eleganza, è sostenuto da una trama tannica setosa e perfettamente integrata. A completare il carnet dell’offerta di questa cantina gioiello di 13 ettari ci sono anche Lugana Doc, Lugana Fermentazione Spontanea, Evaluna Garda Doc Rosso e Sansonina Limited Edition. Infine, osservando le bottiglie, a prescindere dalla referenza, salta subito all’occhio la forma non convenzionale, piena e arrotondata. Le ha realizzate per la cantina il wine designer Giacomo Bersanetti. Insomma, è il vino bellezza, dentro, fuori.

E perfino sott’acqua.