Viaggio intorno al mondo con Rtl 102.5

Inizia un viaggio lungo migliaia e migliaia di chilometri. Un viaggio intorno al mondo. Nicole Iannacone, 18 anni, speaker di Radio Zeta, vi porterà in giro per il mondo e racconterà ogni tappa sui social di RTL 102.5: immagini, video, avventure, usi e costumi di tanti Paesi diversi raccontati con gli occhi e la voce di una vera protagonista della Generazione Zeta.

Zaino in spalle, Nicole è partita oggi. Direzione Los Angeles. "Vi racconterò tante storie, vi porterò con me in questo viaggio entusiasmante", dice Nicole prima di imbarcarsi sul volo che da Roma la porterà in California. Tantissime le tappe di questo viaggio. Non vi resta che seguire tutti i giorni i social di RTL 102.5.