Turandot di Puccini: Dall'opera all'olio d'oliva

Giacomo Puccini è uno dei compositori più amati e celebrati nel mondo dell'opera, con capolavori che continuano a risuonare nei teatri di tutto il mondo. Tra le sue opere più famose, "Turandot" occupa un posto speciale nel cuore degli appassionati di musica. Quest'anno, in occasione del 70° Festival Puccini di Torre del Lago, un tributo particolare è stato reso a questa opera con una limited edition davvero unica: una lattina di olio extra vergine di oliva dedicata a "Turandot".

Un Omaggio al Maestro

Il Festival Puccini di Torre del Lago, che si svolge dal 12 luglio al 7 settembre 2024, celebra il centenario della morte di Giacomo Puccini. In questo contesto, il Gruppo Salov, con i suoi marchi Filippo Berio e Sagra, ha rinnovato il suo sostegno al prestigioso festival lirico, contribuendo a mantenere viva la memoria e l’eredità del grande compositore. Per celebrare questa occasione speciale, Filippo Berio ha creato una speciale edizione limitata del suo Olio Extra Vergine di Oliva 100% italiano, confezionata in una lattina dedicata a "Turandot".

La Lattina Filippo Berio "Turandot"

Questa lattina di olio extra vergine di oliva non è solo un tributo all'opera di Puccini, ma anche un prodotto di altissima qualità che racconta una storia di tradizione, passione e territorio. L'olio, caratterizzato da un gusto fruttato e vivace con note di erba, carciofo e pomodoro maturo, è il perfetto alleato per esaltare qualsiasi piatto, dai sapori più corposi fino alle zuppe e agli arrosti.

Disponibile nel formato da 1 litro e distribuita nei punti vendita Autogrill a partire dal 20 giugno, questa lattina è destinata a diventare un oggetto da collezione per gli amanti dell'opera e del buon cibo. Il prezzo al pubblico è di 14,99 euro.

Il Metodo Berio

Come tutti gli oli extra vergine di oliva della gamma Filippo Berio, anche questa edizione limitata è prodotta secondo il Metodo Berio. Questo metodo di qualità e garanzia seleziona solo le migliori olive, raccolte al giusto grado di maturazione e spremute rigorosamente a freddo, provenienti da coltivazioni ecosostenibili basate sui principi dell'agricoltura integrata. Ogni fase della produzione è controllata e certificata da SGS, un ente esterno indipendente, che garantisce non solo le caratteristiche qualitative del prodotto, ma anche la sostenibilità ambientale lungo tutta la filiera.

Inserendo il lotto di produzione sul sito di Filippo Berio, i consumatori possono scoprire numerose informazioni utili, come la data di produzione, le cultivar predominanti utilizzate, l'origine delle olive e il luogo di molitura. Inoltre, sono disponibili le analisi effettuate per ogni bottiglia, mostrando i singoli parametri qualitativi riscontrati e confrontati con i limiti imposti dalla legge.

Curiosità su Puccini e l'Olio d'Oliva

Forse non tutti sanno che Giacomo Puccini era un grande intenditore di olio d'oliva. L’amore del compositore per questo prodotto ci è testimoniato da una delle sue lettere inviate alla madre dagli Stati Uniti, in cui lamentava la difficoltà di trovare olio d'oliva di qualità e chiedeva di spedirgliene un po' per preparare i suoi amati fagioli. Nella lettera, Puccini scriveva: "Siccome ho una gran voglia di fagioli, così avrei bisogno di un po’ d’olio, ma di quello nuovo. La pregherei di mandarmene un «popoino»."