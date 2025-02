The Breaking Ice: un'intensa storia d'amore e amicizia nei ghiacci della Cina

In attesa dell’arrivo in sala di The Breaking Ice, dal 13 marzo nei cinema italiani, Tucker Film svela le prime immagini del profondo romantic drama diretto da Anthony Chen. Questa volta, il regista sceglie di raccontare una storia delicata e intensa, un ménage à trois ambientato a Yanji, uno dei luoghi più freddi dell’intero continente cinese. The Breaking Ice sarà distribuito in Italia da Tucker Film.

Presentato nella sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes e successivamente al TIFF - Toronto Film Festival, The Breaking Ice vanta un cast di prestigio. Protagonisti del film sono Zhou Dongyu, indimenticabile interprete del candidato agli Oscar Better Days, Liu Haoran, celebre per la saga campione di incassi Detective Chinatown, e Qu Chuxiao, star del kolossal di fantascienza The Wandering Earth. Anthony Chen, primo regista di Singapore premiato a Cannes, ha ottenuto il Premio Camera d’Or per la Miglior Opera Prima con Ilo Ilo nel 2013, consolidando la sua reputazione nel panorama cinematografico internazionale.

Il profilo maestoso del monte Changbai, la neve, il freddo, l’inverno. E tre ragazzi che quella neve, quel freddo e quell’inverno li portano dentro di sé: Haofeng, Nana e Xiao. Haofeng arriva a Yanji per un banchetto di matrimonio e, in questa città al confine tra Cina e Corea del Nord, la sua esistenza si intreccia casualmente con quella di due perfetti sconosciuti. Sono anime complesse e dolenti, che, proprio come lui, sentono il bisogno di riscoprire la propria vitalità.

Di quanto tempo ha bisogno l’estraneità per diventare intimità? A volte servono anni, altre basta qualche istante. Le solitudini di Haofeng, Nana e Xiao si avvicinano, guidate da un’attrazione invisibile che riesce a superare ogni distanza emotiva, perforando il ghiaccio e rivelandosi finalmente l’una all’altra.

Ispirandosi a un capolavoro del passato come Jules e Jim (1962), Anthony Chen esplora attraverso i suoi giovani protagonisti le inquietudini di un’intera generazione nella Cina contemporanea. Disillusione, desiderio, conflitto interiore e bisogno di connessione sono i temi chiave di questa pellicola, che promette di essere un’esperienza cinematografica intensa e profonda.

Con una narrazione intima e suggestiva, The Breaking Ice si preannuncia come uno dei film più attesi della stagione, capace di toccare il cuore del pubblico con la sua delicatezza e profondità emotiva.