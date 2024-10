XFactor 2024: conclusi i Bootcamp, continua il successo della nuova stagione

Si sono ufficialmente conclusi i Bootcamp di X Factor 2024. Dopo intense esibizioni e gli attesi switch, i giudici Paola Iezzi e Manuel Agnelli hanno completato la selezione dei quattro artisti per squadra, pronti a sfidarsi agli Home Visit. Achille Lauro e Jake La Furia, insieme agli altri due giudici, hanno ora la responsabilità di condurre i concorrenti fino alla fase decisiva per guadagnarsi un posto nei Live Show, che prenderanno il via il 24 ottobre su Sky e in streaming su NOW.

Un trend in forte crescita

La puntata di ieri ha confermato l’interesse del pubblico, con ben 739mila spettatori medi su Sky Uno e un aumento del 30% rispetto alla stessa fase dell'edizione precedente. Nei sette giorni successivi alla messa in onda, il precedente episodio ha superato la soglia di 2,6 milioni di spettatori medi, il record di questa stagione, registrando un incremento del 35% rispetto all'anno scorso.

Il successo di X Factor non si ferma al piccolo schermo: anche sui social, lo show continua a dominare, con l’hashtag #XF2024 che si conferma il più commentato della giornata. Le interazioni sui social sono cresciute del 76% rispetto alla scorsa stagione, rendendo X Factor il programma di intrattenimento più discusso in Italia.

I Bootcamp: emozioni e colpi di scena

I Bootcamp sono stati ricchi di tensione e momenti di suspense, con gli artisti che si sono alternati sulle sedie, sperando di essere confermati per la prossima fase. Paola Iezzi ha portato con sé agli Home Visit artisti come Pablo Murphy, che ha impressionato con una versione di "Another Day In Paradise" di Phil Collins, e il duo Frammenti, con una reinterpretazione electro di "Song 2" dei Blur.

Manuel Agnelli, invece, ha scelto tra i suoi artisti Mimì Caruso, con una toccante esecuzione di "Godspeed" di Frank Ocean, e la band Punkcake, che ha stupito con una versione energica di "Give Me The Cure" dei Fugazi. Ora, i concorrenti selezionati dovranno affrontare gli ultimi ostacoli agli Home Visit per conquistare un posto tra i 12 finalisti.

Gli Home Visit: ultima fermata prima dei Live Show

Il prossimo appuntamento sarà giovedì 17 ottobre, sempre su Sky e NOW, quando i quattro artisti per ogni squadra si giocheranno tutto agli Home Visit. Solo tre per team accederanno alla fase successiva. Gli Home Visit rappresentano l'ultima chance per assicurarsi il tanto ambito pass per i Live Show. Chi ce la farà a conquistare un posto nel X Factor 2024?