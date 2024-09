Brad Pitt e George Clooney tornano insieme in Wolfs - Lupi solitari su Apple TV+

Apple TV+ ha rilasciato il nuovo trailer di "Wolfs - Lupi solitari", l'attesissima action-comedy che vede protagonisti Brad Pitt e George Clooney. Il film, diretto da Jon Watts, regista noto per il successo di Spider-Man: No Way Home, sarà disponibile in streaming a partire dal 27 settembre.

"Wolfs - Lupi solitari" è una produzione originale di Apple Studios, scritta e diretta da Jon Watts, con la collaborazione di due importanti case di produzione: Smokehouse Pictures, fondata da George Clooney, e Plan B Entertainment, di cui Brad Pitt è co-fondatore. I produttori del film includono, oltre a Pitt e Clooney, anche Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Grant Heslov e Dianne McGunigle, un team che promette di offrire al pubblico un mix esplosivo di azione, umorismo e intrattenimento di alta qualità.

Con l'attesa che cresce intorno all'uscita di "Wolfs - Lupi solitari", Apple TV+ punta a consolidare il proprio ruolo come una delle principali piattaforme di streaming, offrendo contenuti originali e di grande richiamo, grazie alla partecipazione di star di livello mondiale e a produzioni di altissimo livello.

Sinossi

La trama si sviluppa attorno a due "fixer", professionisti del risolvere problemi, interpretati da Clooney e Pitt, che si trovano a dover lavorare insieme in una situazione piena di tensione e imprevisti. Clooney veste i panni di un esperto incaricato di occultare un crimine nella casa di una potente funzionaria newyorkese. La situazione si complica quando un secondo fixer, interpretato da Brad Pitt, arriva sulla scena. Da qui inizia un'avventura notturna esplosiva in cui i due "lupi solitari", pur mal sopportandosi, sono costretti a collaborare per portare a termine il loro compito. Tuttavia, scopriranno presto che l'incarico è ben più complicato di quanto immaginassero, e dovranno mettere da parte le divergenze personali per affrontare una serie di sviluppi inattesi.

Il cast del film, oltre a Brad Pitt e George Clooney, include interpreti di talento come Amy Ryan, Austin Abrams, Poorna Jagannathan, Richard Kind e Zlatko Burić, arricchendo ulteriormente il valore della produzione.